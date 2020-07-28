В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице 1-й Промышленной

В Саранске будет временно ограничено движение транспортных средств по улице 1-й Промышленной.

В период с 08:00 до 24:00 29 июля движение транспортных средств будет ограничено на участке указанной улицы, пролегающем от Лямбирского шоссе до поворота к АО «Саранский телевизионный завод».

В период с 00:00 30 июля до 23:00 31 июля движение будет ограничено от поворота к АО «Саранский телевизионный завод» до ул. Пролетарской.

По причине введения рассматриваемого ограничения 29 июля автобусный маршрут №28 будет осуществлять движение до остановки «Кадастровая палата», а 30 и 31 июля его конечным пунктом будет остановка «Телевизионный завод».

Ограничение вводится из-за ремонта автодороги.

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Источник: adm-saransk.ru