В одном из магазинов Мордовии покупатель расплатился фальшивой денежной купюрой

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

В дежурную часть ОП № 3 УМВД России по Саранску 27 июля поступило сообщение службы инкассации о том, что при пересчете выручки, доставленной из магазина, расположенного в посёлке Николаевка, была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра номиналом 1 тыс. рублей.

Выяснилось, что выручка формировалась в период с 08:00 24 июля до 19:00 25 июля и составила 316 тыс. рублей.

Кто именно расплатился фальшивой банкнотой, сотрудники магазина не знают.

В настоящее время стражами порядка проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к сбыту поддельной денежной купюры.

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Источник: 13.мвд.рф