В Мордовии работающие пенсионеры в августе получат прибавку к пенсии

В Мордовии работающим пенсионерам с 1 августа будет произведена корректировка пенсий.

Основанием для перерасчета являются страховые взносы за прошлый год, поступившие на индивидуальные лицевые счета.

На корректировку с 1 августа имеют право получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых их работодатели в минувшем году уплачивали страховые взносы.

Прибавка у каждого пенсионера является индивидуальной и зависит от суммы уплаченных страховых взносов.

Максимальная прибавка от перерасчета пенсий за отработанный год ограничена стоимостью трех индивидуальных пенсионных коэффициентов, составляющей 279 рублей.

В Мордовии корректировка пенсий с 1 августа коснется более 60 тыс. граждан.

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Источник: info-rm.com