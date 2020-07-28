На Саранск надвигается гроза

В Саранске в ближайшие часы ухудшится погода.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о том, что в ближайшие часы в Саранске ожидается гроза, которая будет наблюдаться до вечера.

Горожанам по возможности не следует выходить из дома. Также нужно закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется топить печи, поскольку выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. Запрещено находиться на крыше, около токоотвода и заземлителя. Следует держаться подальше от электропроводки и антенн.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru