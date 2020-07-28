Житель Старошайговского района получил ожоги

В Старошайговском районе местный житель получил ожоги.

Происшествие произошло 26 июля. По предварительной информации, житель указанного района 1982 года рождения во дворе дома производил термическую обработку домашнего скота. На устройстве для обработки был поврежден шланг, который пропускал газ, в результате чего произошел пожар.

Пострадавший получил ожоги лица и верхней части рук первой степени (5% тела).

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru