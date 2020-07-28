В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 29 июля из-за пожарной опасности

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 29 июля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что 29 июля в республике ожидается пожарная опасность лесов четвертого класса горимости.

В условиях пожарной опасности в лесу запрещено пользоваться открытым огнем и разводить костры, оставлять бутылки или осколки стекла, поскольку они могут сработать как зажигательные линзы, а также выжигать траву.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru