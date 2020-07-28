В Ковылкинском районе было проведено патрулирование водных объектов

Государственным инспектором по охране диких животных ГКУ РМ «Республиканский центр охраны лесов и животного мира» совместно с сотрудниками ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Мордовия», сотрудниками полиции МО МВД России «Ковылкинский» было проведено патрулирование по водным объектам Ковылкинского района.

В ходе проведения патрулирования осуществлялся контроль за соблюдением гражданами требований законодательства в области охоты, а также проводилась профилактическая и разъяснительная работа с местными жителями об ответственности за незаконную ловлю объектов животного мира, загрязнение водоемов и прилегающей территории.

Кроме того, гражданам разъясняли правила поведения при нахождении на воде и действий при чрезвычайных ситуациях.

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Источник: e-mordovia.ru