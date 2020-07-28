В селе Старое Шайгово загорелся жилой дом

В селе Старое Шайгово произошло возгорание жилого дома.

Вечером 27 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Делегатской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №43. Огонь повредил постройку на площади 70 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru