В селе Старое Шайгово загорелся жилой дом

В селе Старое Шайгово произошло возгорание жилого дома.
Вечером 27 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Делегатской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №43. Огонь повредил постройку на площади 70 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru