В Темниковском районе пенсионер, убивший дочь, был направлен на принудительное лечение

В Темниковском районе был направлен на принудительное лечение пенсионер, который убил свою дочь.

В конце апреля нынешнего года 72-летний житель указанного района поссорился с женой и 46-летней дочерью. Постепенно словесная перепалка переросла в драку. В определенный момент мужчина несколько раз ударил дочь ножом в грудь и шею. От полученных ранений пострадавшая скончалась.

В ходе судебной психиатрической экспертизы было установлено, что пенсионер страдает психическим расстройством, из-за которого он не осознает свои действия и не руководит ими.

Решением суда преступнику были назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

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Источник: mordovia.sledcom.ru