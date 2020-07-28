В Саранске сгорели две заброшенные постройки

В Саранске произошел пожар, который уничтожил две заброшенные постройки.

Происшествие произошло днём 27 июля на территории дачного массива, расположенного в районе садового товарищества «Восток». Загорелись две заброшенные постройки. Пламя полностью уничтожило строения на площади, составляющей 48 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелись заброшенные постройки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что житель Старошайговского района получил ожоги.

Источник: 13.mchs.gov.ru