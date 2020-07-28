В Рузаевке 16-летний парень подозревается в краже денег из магазина

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который подозревается в краже денежных средств из магазина.

Стражами порядка было установлено, что 16-летний парень в ночное время суток, отжав рольставни окна, проник в складское помещение магазина и похитил денежные средства в сумме 6,8 тыс. рублей, которые лежали в столе.

Известно, что ранее подросток был судим за совершение аналогичного преступления.

Парень был привлечен к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф