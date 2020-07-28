В Большеберезниковском районе горели заброшенный дом и надворная постройка

В Большеберезниковском районе произошло возгорание заброшенного дома и надворной постройки.

Происшествие произошло ранним утром 28 июля на территории села Шугурово. На улице Абрамова загорелись надворная постройка и заброшенный дом. Пламя повредило строения на общей площади, составляющей 224 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома и надворной постройки устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru