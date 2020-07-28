Житель Мордовии во время ссоры выстрелил в знакомого из винтовки

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя, который выстрелил из пневматической винтовки в своего знакомого.

В апреле нынешнего года 33-летний житель села Аким-Сергеевка распивал спиртные напитки в компании своего 32-летнего знакомого. Мужчины вместе трудились разнорабочими, но обе зарплаты перечислялись на банковскую карту младшего участника попойки. В ходе застолья 33-летний гражданин высказал в адрес собутыльника подозрения о том, что он отдает ему не всю перечисляемую заработную плату. На этой почве вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник попойки выстрелил в знакомого из пневматической винтовки. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Решением суда в отношении 33-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф