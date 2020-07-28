Несколько жителей Мордовии были осуждены за убийство знакомого

В Мордовии суд вынес приговор в отношении нескольких местных жителей, обвиняемых в убийстве своего знакомого.

Преступление было совершено в начале апреля прошлого года в Ковылкино. В доме, расположенном по адресу – улица Железнодорожная, 36-летний мужчина и 33-летняя женщина, являющиеся местными жителями, а также 25-летний житель населенного пункта Перевесье и 27-летний житель Торбеевского района вместе распивали спиртные напитки. В ходе попойки между младшим участником застолья и его собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений последние жестоко избили оппонента. От полученных травм молодой человек скончался. Труп парня преступники сбросили в подпол.

Два фигуранта уголовного дела были приговорены к 11 годам лишения свободы, третий участник преступления проведет за решеткой 8 лет.

Также читайте о том, что житель Мордовии во время ссоры выстрелил в знакомого из винтовки.

Источник: 13.мвд.рф