Полицейские изъяли марихуану у 33-летнего жителя Чамзинки

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у 33-летнего гражданина.

Стражами порядка был задержан 33-летний житель Чамзинки, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована марихуана массой 23 г.

Мужчина пояснил, что наркотик он собрал для собственного потребления в дикорастущем поле в Ульяновской области, куда попросил своего товарища отвезти его на автомобиле.

В отношении 33-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф