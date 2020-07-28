В Мордовии прошла акция «Не пей за рулем!»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественности провели акцию «Не пей за рулем!».

В рамках проведения указанной акции инспекторы ГИБДД вместе с общественниками на самых оживленных участках автодорог в Саранске проводили профилактические беседы с водителями, а также вручали им листовки с разъяснениями мер ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Подобные акции прошли сразу в нескольких районах Мордовии. Так, инспекторы ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» вместе с представителями общественности не только проводили профилактическую беседу, но и вручали каждому автолюбителю, который был остановлен для проверки в ходе проведения операции «Нетрезвый водитель», брошюры по безопасности дорожного движения.

Всего за три дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» было выявлено 36 пьяных автомобилистов.

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Источник: 13.мвд.рф