Жителя Мордовии осудили за незаконный оборот алкогольной продукции

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции и незаконном использовании товарного знака.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в прошлом году 50-летний житель посёлка Явас приобрел в городе Мытищи Московской области у неустановленного лица 5627 бутылок немаркированной алкогольной продукции различных марок. Спиртосодержащую жидкость мужчина вывез на собственном транспортном средстве.

В октябре прошлого года в гаражах и жилище преступника стражи порядка изъяли около 2350 литров водки, коньяка, виски и рома. Алкогольную продукцию гражданин приобрел и хранил с целью последующего сбыта. К моменту обыска 127 бутылок алкогольных напитков мужчина уже продал жительнице соседнего населенного пункта.

Общая стоимость изъятой продукции составила более 1,2 млн рублей.

Кроме того, выяснилось, что мужчина незаконно использовал чужой товарный знак. В одном из его гаражей оперативники обнаружили и изъяли 62 бутылки коньяка с этикетками известного мирового бренда. Отпускная стоимость оригинала равна 11,4 тыс. рублей за бутылку объемом 0,5 литра, а мужчина продавал контрафакт по цене, составляющей 388 рублей за одну единицу товара.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф