Житель Саранска во время ссоры жестоко избил знакомого

В Рузаевке парень во время ссоры жестоко избил своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 25-летний житель Саранска, работающий в Рузаевке по найму, на днях гостил у своего 35-летнего знакомого. Последний является жителем Рузаевки. В определенный момент между знакомыми вспыхнула ссора на бытовой почве. В процессе выяснения отношений гость жестоко избил владельца жилья. Затем житель Саранска вызвал медиков и покинул место происшествия, дождавшись их приезда.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины закрытые травмы грудной клетки и живота, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф