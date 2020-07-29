Житель Саранска во время ссоры жестоко избил знакомого

В Рузаевке парень во время ссоры жестоко избил своего знакомого.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 25-летний житель Саранска, работающий в Рузаевке по найму, на днях гостил у своего 35-летнего знакомого. Последний является жителем Рузаевки. В определенный момент между знакомыми вспыхнула ссора на бытовой почве. В процессе выяснения отношений гость жестоко избил владельца жилья. Затем житель Саранска вызвал медиков и покинул место происшествия, дождавшись их приезда.
Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины закрытые травмы грудной клетки и живота, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы.
В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.
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Источник: 13.мвд.рф