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В Мордовии неизвестный мошенник ограбил пенсионерку

В Мордовии неизвестный мошенник ограбил пенсионерку

Неизвестный мошенник ограбил пенсионерку из Мордовии.

Некоторое время назад пожилой жительнице республики позвонил неизвестный гражданин, который по голосу был похож на друга её внучки. Последний попросил в долг 6 тыс. рублей. Пострадавшая, поверив, что она действительно общается с другом внучки, согласилась предоставить денежные средства. Вместе с дочерью пенсионерка подошла к ближайшему банкомату и перечислила на указанный звонившим банковский счет денежные средства в сумме 6 тыс. рублей.

На следующий день гражданка связалась с внучкой, которая сообщила, что её приятель ей не звонил. После этого пенсионерка обратилась в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф