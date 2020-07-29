В Ардатовском районе пенсионер подозревается в краже имущества у предпринимателя

В Ардатовском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в краже имущества у предпринимателя.

Стражами порядка было установлено, что ранним утром житель села Баево 1955 года рождения на своем мотоблоке приехал на территорию пилорамы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, и похитил оттуда коробку передач и топливный бак от грузового автомобиля. Сумма ущерба составила более 32 тыс. рублей.

Сельчанин был привлечен к уголовной ответственности по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф