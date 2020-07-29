В Мордовии бухгалтера осудили за похищение денег, принадлежащих районной администрации

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бухгалтера, обвиняемой в похищении денежных средств, принадлежащих районной администрации.

Стражами порядка было установлено, что в 2017 году 49-летняя гражданка, занимая должность бухгалтера по учреждениям образования, похитила денежные средства в сумме 433 тыс. рублей, принадлежащие администрации Старошайговского района.

Злоумышленница, имевшая право электронной подписи по трем дошкольным образовательным учреждениям, находящимся в селе Старое Шайгово, формировала в электронном виде и предоставляла в управляющий орган заявки на перечисление денежных средств с лицевых счетов, принадлежащих дошкольным учреждениям, на банковские карты, выданные детским садам и персонифицированные на её имя. С целью сокрытия следов преступления женщина вносила недостоверные сведения в акты сверок взаимных расчетов с контрагентами, используя при их составлении данные бухгалтерского учета дошкольных образовательных учреждений. Деньги гражданка тратила на личные нужды.

Решением суда в отношении преступницы была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф