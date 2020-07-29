В Рузаевке сгорел сарай

В Рузаевке произошел пожар, который уничтожил сарай.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 28 июля. Возле дома №5, расположенного по адресу – улица Красноармейская, загорелся сарай. Огонь уничтожил постройку на площади 10 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru