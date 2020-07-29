Житель Лямбиря пытался украсть 81 бутылку водки

В Мордовии был задержан водитель, который пытался похитить несколько десятков бутылок водки.

Стражами порядка было установлено, что житель Лямбиря 1979 года рождения, работающий водителем у частного предпринимателя, недавно должен был отвезти алкогольную продукцию из Саранска в Нижегородскую область. Имея преступный умысел, мужчина остановился на парковке, расположенной в Лямбирском районе, и стал доставать по одной бутылке водки из каждой коробки, чтобы его действия остались незамеченными. Данную продукцию гражданин планировал спрятать. Когда мужчина вытащил 81 бутылку, его задержали полицейские.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф