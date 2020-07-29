В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Коваленко

В Саранске будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Коваленко.

В период с 08:00 30 июля до 23:00 31 июля движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке от проспекта 60 лет Октября до многоквартирного дома №53а по ул. Коваленко.

Рассматриваемое ограничение будет введено по причине проведения работ по ремонту автодороги.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru