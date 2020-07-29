В Саранске группы мониторинга проводят рейды по летним верандам

В Саранске специалистами городской администрации было проинспектировано 62 предприятия общественного питания.

В 18 объектах были выявлены следующие нарушения: отсутствуют отдельный выход, бактерицидные облучатели, разметки социальной дистанции, а также не выдерживается установленное расстояние (1,5 м) между столами для посетителей.

Из общего количества проверенных объектов 22 предприятия общественного питания работают на доставку.

На одной летней веранде был зафиксирован факт курения кальянов посетителями.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru