В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 30 июля

На территории Мордовии было объявлено оперативно предупреждение на 30 июля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 30 июля на территории республики ожидается гроза. Кроме того, в некоторых районах Мордовии возможен град. Также будут наблюдаться порывы ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду.

Гражданам в условиях неблагоприятной погодной обстановки следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru