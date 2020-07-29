Владимир Сушков посетил с рабочей поездкой Краснослободский и Старошайговский районы

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков оценил ход работ по созданию объектов социальной инфраструктуры в Краснослободском и Старошайговском районах.

В деревне Красная Подгора Краснослободского района ведется строительство комплексной спортивной площадки. В данном населенном пункте появятся футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, современные беговые дорожки. Стоимость объекта составляет 16,8 млн рублей.

Владимир Сушков поставил перед администрацией Краснослободского района задачу вместе с региональным министерством спорта подобрать квалифицированных тренеров для проведения организованных занятий и развития массового спорта.

В селе Старое Шайгово ведется строительство центра культуры в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Здание объекта будет включать в себя кинозал на 46 мест, библиотеку с читальным залом, хореографический класс, концертный зал на 300 мест, костюмерные и гримерные комнаты, студию звукозаписи, студию ремесел с подсобными помещениями, детскую игровую комнату. Общая стоимость проекта составляет 146,8 млн. руб. Подрядчик завершил кладку стен и перегородок. В настоящее время ведутся работы по монтажу кровли, благоустройству прилегающей территории, утеплению наружных стен здания и внутренней отделке. Данный объект планируется сдать в конце декабря текущего года.

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Источник: e-mordovia.ru