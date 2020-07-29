В Мордовии продолжается ремонт дороги между Ковылкино и Первомайском

В Мордовии продолжаются работы на автомобильной дороге, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск.

Работы ведутся на участках км 56+200 - км 57+780, км 58+800 - км 63+400 в Краснослободском районе.

Работы по укладке верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси завершены. В настоящее время производится укрепление обочин щебнем.

Работы на данном объекте планируется завершить в октябре нынешнего года.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru