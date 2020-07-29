В Мордовии ожидается рекордная урожайность зерна

В Мордовии полным ходом проводится уборка зерновых и зернобобовых культур, зеленого горошка и заготовка кормов.

По состоянию на 29 июля зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 28,6 тыс. га, намолочено 114,6 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 40 ц/га.

Глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что в нынешнем году ожидается рекордный показатель урожайности, составляющий 2 млн тонн зерна.

Продолжается и уборка зеленого горошка. Уже убрано 1400 га, намолочено 5059 тонн. Урожайность составляет 36 ц/га.

Для сельскохозяйственных животных заготовлено 80 тыс. тонн сена, а также 613 тыс. тонн сенажа, что составляет 102% к запланированному объему.

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Источник: e-mordovia.ru