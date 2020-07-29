Два сотрудника УФСИН РФ по Мордовии обвиняются в превышении должностных полномочий

В Мордовии представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ФСИН, которые обвиняются в превышении должностных полномочий.

В период с 2014 по 2019 год бывший заместитель начальника УФСИН России по Мордовии Сергей Забайкин и инспектор отдела по работе с личным составом Дмитрий Кисткин, по версии следствия, для формирования положительного рейтинга ведомства в системе ФСИН РФ в части спортивной подготовки обеспечили прием на службу лиц, занимающихся различными видами спорта на профессиональном уровне. Таким образом на службу было принято 33 сотрудника из различных регионов России, которые на работу не выходили и возложенные на них должностные обязанности не исполняли, а лишь эпизодически обеспечивали представительство УФСИН по республике при проведении спортивных соревнований различного уровня.

Указанным лицам были начислены и выплачены денежное довольствие и иные выплаты на сумму более 35 млн рублей.

Кроме того, инспектору отдела по работе с личным составом было предъявлено обвинение в хищении 164 тыс. рублей, выделенных на поощрение победителей и призеров спортивных соревнований среди сотрудников регионального УФСИН.

Также читайте о том, что житель Лямбиря пытался украсть 81 бутылку водки.

Источник: mordovia.sledcom.ru