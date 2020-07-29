В Мордовии лесничий обвиняется в получении взятки

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении лесничего, который обвиняется в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с сентября 2016 года по январь 2017 года лесничий Старошайговского участкового лесничества ГКУ Республики Мордовия «Саранское территориальное лесничество» за сокрытие незаконной рубки лесных насаждений получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 557 тыс. рублей. За указанное денежное вознаграждение обвиняемым были составлены необходимые документы, в том числе осмотры мест рубок, в которых была отражена ложная информация об отсутствии каких-либо нарушений на делянках, где осуществлялась заготовка леса.

Размер вреда, причиненный лесным насаждениям, составил более 2,8 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru