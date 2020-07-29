В Старошайговском районе горел автомобиль

В Старошайговском районе произошло возгорание автомобиля.

Вечером 28 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Новое Акшино. На улице Малиновка загорелся автомобиль марки ВАЗ-2106. Огонь повредил транспортное средство на площади 4 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевке сгорел сарай.

Источник: 13.mchs.gov.ru