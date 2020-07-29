В Старошайговском районе горел автомобиль

В Старошайговском районе произошло возгорание автомобиля.
Вечером 28 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Новое Акшино. На улице Малиновка загорелся автомобиль марки ВАЗ-2106. Огонь повредил транспортное средство на площади 4 кв. м.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание транспортного средства.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru