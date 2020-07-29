В колониях Мордовии возобновляются краткосрочные свидания

УФСИН РФ по Мордовии продолжает поэтапное снятие ранее введенных ограничений в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.

С 27 июля во всех учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, возобновляются краткосрочные свидания.

Во всех учреждениях продолжат действовать режимно-ограничительные требования, введенные в условиях складывающейся эпидемиологической обстановки в регионе. Обязательными остаются соблюдение масочного режима, обязательная термометрия при посещении всех учреждений и соблюдение социальной дистанции.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su