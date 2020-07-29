Библиотечный фонд УФСИН РФ по Мордовии насчитывает более 102 тысяч экземпляров

В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии функционируют 30 литературных кружков и кружков любителей книги, созданных на базе библиотек, с общим количеством участников более 550 человек.

В рамках кружков любителей книги проводятся литературные игры и викторины, тематические вечера, посвященные творчеству отдельных авторов.

Книжный фонд библиотек в подведомственных учреждениях составляет 102117 экземпляров книг. Пользователем библиотек является 3661 осужденный.

Библиотечный фонд подведомственных учреждений регулярно обновляется. С начала нынешнего года в библиотеки поступило 455 книг различных жанров.

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Источник: 13.fsin.su