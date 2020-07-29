В Мордовии психологи обучают осужденных позитивному мышлению

Психологами исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии с целью организации психологического сопровождения осужденных с ограниченными возможностями проводятся занятия, обучающие позитивному мышлению.

Для проведения занятий была сформирована группа из пяти осужденных. Занятия проводятся один раз в неделю в комнате психологической разгрузки.

Применение методов позитивной психологии в работе с осужденными с ограниченными возможностями способствует повышению сопротивляемости к стрессу, снижению уровня тревоги и депрессии, развитию целеустремленности в достижении успехов, формированию веры в себя, раскрытию личного потенциала, способствующего решению проблем и конфликтов, а также формирует и развивает навыки поведения осужденного в обществе.

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Источник: 13.fsin.su