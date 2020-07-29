В Саранске прошла ярмарка бесплатной обуви

Волонтеры группы «Доброделание» провели в Саранске ярмарку бесплатной обуви.

Указанное мероприятие было проведено возле гуманитарного склада, расположенного у храма Успения Пресвятой Богородицы.

За два дня волонтеры раздали нуждающимся горожанам около 100 пар детской, женской и мужской обуви.

Добровольцы намерены в будущем чаще проводить подобного рода ярмарки.

Кроме того, в ближайшее время волонтеры планируют организовать раздачу сезонной одежды.

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Источник: mordovmedia.ru