В двух районах Саранска и Луховке в августе отключат горячую воду

В двух районах Саранска и посёлке Луховка будет временно прекращена подача горячей воды.

В период с 3 по 16 августа горячей воды не будет по следующим адресам: пр. 60 лет Октября д. №№6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6/5; 6Б; ул. 1-я Набережная д. №52; ул. Попова д. №№66; 68; 68а; 70; 72; 73; 74; 74а; 74б; ул. Р. Люксембург д. №№20; 20а; 22; 22а; 24; 26; 30; 32; 36; 38; ул. Ф. Энгельса д. №№11а; 13; 13а; 15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 15/6; 15/7; 15/8; 17; 17а; 19; 21; 25; ул. Фурманова д. №№55; 61; 63; п. Луховка, ул. Октябрьская д. №№17; 18.

Причиной временного прекращения горячего водоснабжения является проведение плановых работ по подводке теплосетей к предстоящему отопительному сезону.

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Источник: info-rm.com