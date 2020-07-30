В Мордовии осудили мужчину, избившего свою мать

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который избил свою мать и запер её в подполе.

Вечером 7 марта 51-летний житель посёлка Потьма указанного района поссорился со своей 85-летней матерью. В процессе выяснения отношений мужчина избил пенсионерку, а затем запер её в подполе почти на 12 часов.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы. Ранее у мужчины неоднократно были проблемы с законом.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии бухгалтера осудили за похищение денег, принадлежащих районной администрации.

Источник: 13.мвд.рф