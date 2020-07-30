В Рузаевке горел заброшенный дом

В Рузаевке произошло возгорание заброшенного дома.

В ночь на 30 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Мичурина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенный дом. Огонь повредил постройку на площади 40 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru