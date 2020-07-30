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В Мордовии сотрудники МЧС стали донорами крови

В Мордовии сотрудники МЧС стали донорами крови

В рамках акции «30 добрых дел» сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии стали донорами крови.

В преддверии 30-летия МЧС России спасатели совместно со станцией переливания крови Мордовии организовали в республике социальную акцию «30 добрых дел».

В сдачи крови приняли участие более 100 представителей ГУ МЧС РФ по Мордовии. Они оказали большую помощь всем нуждающимся в донорской крови.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии. 

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Источник: 13.mchs.gov.ru