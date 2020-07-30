В Саранске проводится обработка придомовых территорий

На территории Саранска продолжается обработка придомовых территорий.

Стоит упомянуть, что 23 июля в микрорайонах города начала работать дезинфекционная группа. На прошлой неделе были обработаны придомовые территории групп многоквартирных домов в Октябрьском, Ленинском и Пролетарском районах.

На текущей неделе рассматриваемая работа продолжилась. Обрабатываются входные группы, игровые элементы на детских площадках, лавочки у подъездов.

Для дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru