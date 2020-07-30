В Саранске в результате ДТП погибла женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

Происшествие произошло утром 30 июля на улице Рабочей. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-2112, в результате чего транспортные средства столкнулись.

От полученных телесных повреждений 68-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте происшествия. Кроме того, 43-летняя женщина, управлявшая данной машиной, а также два её попутчика 15- и 19-летнего возраста были доставлены в одну из больниц Саранска.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm