В Инсарском районе в ДТП пострадали три человека

В Инсарском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Инцидент произошел утром 29 июля на 2-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Инсар и Лухминский Майдан. По предварительной информации, 55-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», выезжая на главную дорогу, не предоставил право первоочередного проезда автомобилю марки ВАЗ-21140, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 55-летний автомобилист, 43-летний водитель ВАЗа и его 39-летняя пассажирка. Пострадавшие доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф