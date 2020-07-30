В Саранске из-за водителя грузовика пострадал 31-летний пешеход

В Саранске в ДТП пострадал 31-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло утром 29 июля на территории Пролетарского района города. По предварительным данным, на улице Строительной 53-летний водитель грузового автомобиля марки ГАЗ наехал на электрический кабель, лежавший на проезжей части. Кабель из-за наезда натянулся, а затем его откинуло на 31-летнего мужчину, находившегося на газоне.

Пострадавший самостоятельно обращался в травмпункт, где ему была оказана медицинская помощь и назначено лечение.

Также читайте о том, что в Инсарском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф