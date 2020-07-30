В Темниковском районе 23-летний мотоциклист устроил ДТП

В Темниковском районе по вине 23-летнего мотоциклиста произошло ДТП.

Происшествие произошло днём 29 июля на 8-м километре дороги, пролегающей между Старым Городом и магистралью, соединяющей Темников, Барашево и Теньгушево. По предварительной информации, 23-летний гражданин, управлявший мотоциклом марки ИЖ, выезжая на проезжую часть, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Волга», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Мотоциклист был госпитализирован в районную больницу. Выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф