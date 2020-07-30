В Мордовии сократится коронавирусный коечный фонд

В Мордовии с 31 июля на 140 единиц сократится коронавирусный коечный фонд.

Для больных, у которых была диагностирована коронгавирусная инфекция, останутся 930 коек. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр здравоохранения республики Олег Маркин.

Также стало известно, что для лечебных учреждений Мордовии было закуплено 164 тонны средств защиты, среди которых защитные костюмы, маски, защитные очки и прочее.

Читайте также о том, что в двух районах Саранска и Луховке в августе отключат горячую воду. Подача горячего водоснабжения будет прекращена в период с 3 по 16 августа.

Источник: info-rm.com