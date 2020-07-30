Решение о начале нового учебного года в Мордовии будет принято после 15 августа

В Мордовии окончательное решение о начале нового учебного года будет принято после 15 августа.

Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель главы правительства республики Галина Лотванова.

Руководство региона, по словам госпожи Лотвановой, надеется на то, что новый учебный год начнется в обычном формате, но всё зависит от эпидемиологической ситуации.

Решение о начале нового учебного года пройдет процедуру согласования с министерством просвещения России.

Галина Лотванова заявила, что возможен вариант совмещения очной формы обучения с дистанционной.

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Источник: mordovmedia.ru