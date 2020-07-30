В Мордовии ведется работа по переселению граждан из аварийного жилья

В рамках реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» до 2024 года в Мордовии предполагается переселить 415 многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года.

Показатели за прошлый год республикой выполнены – расселено 1,16 тыс. кв. м. аварийного жилья, переселено 90 человек. В нынешнем году предполагается расселить 7,42 тыс. кв. м. аварийного жилья (410 человек).

Будут заключены контракты на строительство трех многоквартирных домов, два из которых площадью 0,6 тыс. кв. м. в с. Ст. Шайгово с планируемым вводом в эксплуатацию в ноябре нынешнего года и один площадью 2,7 тыс. кв. м. в г. Ковылкино (ввод в эксплуатацию в первой половине следующего года).

Заключены контракты и завершено переселение 1 тыс. кв. м. (п. Кадошкино и с. Б. Березники).

Администрацией п. Ковылкино были заключены контракты на приобретение трех жилых помещений на общую сумму 3,6 млн рублей

Также читайте о том, что решение о начале нового учебного года в Мордовии будет принято после 15 августа.

Источник: e-mordovia.ru