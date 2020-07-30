В Пролетарском районе Саранска прошли рейды по семьям, состоящим на учете

В Пролетарском районе Саранска были проведены рейды по семьям, состоящим на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

С начала нынешнего года в указанном районе Саранска было проведено 17 рейдов, проверено 65 семей (в том числе посещались семьи, где родители осуждены за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, замечены в употреблении наркотиков и злоупотреблении спиртным).

С родителями проводится разъяснительная работа об обязанностях по воспитанию, образованию, содержанию детей. По итогам посещения каждой семьи составляется акт обследования жилищно-бытовых условий.

В текущем году ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск» оказал помощь семьям, нуждающимся в поддержке и защите государства: с пяться семьями заключен контракт (они получили выплаты на общую сумму в размере 109,4 тыс. рублей), девять семей получили материальную помощь на общую сумму 21,6 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru