В Саранске проходят рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси

В Саранске продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси.

В период с 26 мая по 30 июля сотрудниками городской администрации и правоохранительных органов было проверено 13640 единиц общественного транспорта.

За нарушение масочно-перчаточного режима в автобусах и троллейбусах было составлено 84 протокола, 5917 пассажиров на месте надевали маску или перчатки.

В период с 11 июня по 29 июля было проверено 329 машин такси, 298 выявленных нарушений масочно-перчаточного режима были устранены на месте, составлено 25 протоколов, из них 23 – на водителей.

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Источник: adm-saransk.ru